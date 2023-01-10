TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı! Mahkeme duruşmayı erteledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı.
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.
Duruşmayı, bazı CHP ve HDP milletvekilleriyle Dünya Tabipler Birliği temsilcisi de izledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.
Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.
Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini söyleyerek, usule ilişkin itirazda bulundu.