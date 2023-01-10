TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı! Mahkeme duruşmayı erteledi

Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.

Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini söyleyerek, usule ilişkin itirazda bulundu.