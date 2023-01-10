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    • 10.01.2023 17:52
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    TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı! Mahkeme duruşmayı erteledi

    Son dakika haberi! Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada davalı avukatları, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için mütalaa evrakının üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi ve dava 8 Şubat'a ertelendi. Şebnem Korur Fincancı'nın avukatı Oya Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TTB’den skandal talep! Mahkeme davayı erteledi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı.

    Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

    Duruşmayı, bazı CHP ve HDP milletvekilleriyle Dünya Tabipler Birliği temsilcisi de izledi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.

    Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.

    Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini söyleyerek, usule ilişkin itirazda bulundu.

        Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.

        Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, talebin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve davayı 8 Şubat'a erteledi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ
        TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

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