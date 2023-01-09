Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

"BEKLİYORUZ, GELMİYORLAR"

85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi.

Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinen Bakan Akar, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.

Yunanistan'ın "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren Akar, "Özellikle batıda siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar" diye konuştu.

YUNAN'A BİR UYARI DAHA

Yunanistan'ın işgal girişiminin Milli Mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Yunanistan 1919'da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle Anadolu'ya yönelik işgal girişimi Milli Mücadele ile akamete uğratıldı. Biz de onlara tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız."