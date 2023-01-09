Başkan Erdoğan'dan 'İklime Dayanıklı Pakistan' konferansına video mesaj

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek gerekiyor. Türkiye, bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanısıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir.

"PAKİSTAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının temini ile yeniden inşa sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazırdır. TOKİ Başkanlığımız bu hususta Pakistan makamları ile temaslarını sürdürüyor. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor. Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, nusibetten muhafaza buyursun diyorum.

Konferansın uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını diliyorum. Programın icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."