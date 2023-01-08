Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ÜniAK FEST Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ÜniAK FEST Programı kapsamında gençlerle buluşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber spikeri Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı.
Programa yoğun katılım olduğunu vurgulayan Dağ, "Genç kardeşlerimiz bu salonu doldurdular. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salondaki binlerce genç memlekete hizmet edecek. Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak." dedi.
6'LI MASAYA TEPKİ
"Hayatımın yarısı AK Parti ailesi içinde geçti" ifadelerini kullanan Dağ, "Birileri eski sistem devam etsin mantığında olabilir. 6'lı masanın yaptığını görecek olursanız 90'lardaki vesayet mantığından bir farkları yok. 6'lı masa vesayeti oluşturmak istiyor. Biz bunları çoktan geride bıraktık." şeklinde konuştu.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Burada müthiş bir atmosfer var. Bugün Türk siyaseti çok önemli mesajlar alacak." dedi.
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