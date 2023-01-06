Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? Mini etekli KPSS öğretmeni videosu sosyal medyada gündem oldu! Fidan Atalay instagram hesabı ne?

Giymiş olduğu kıyafetlerle gündem olan KPSS öğretmeni Fidan Atalay hakkında aramalar hız kazandı. Fidan Hoca adıyla bilinen Fidan Atalay ders sırasında video çektirip, sosyal medyada yayınlattı. Bu bağlamda yayınlanan görüntüler viral oldu. Peki, Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!