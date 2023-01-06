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    • 06.01.2023 13:43
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    • 06.01.2023 13:45
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    Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? Mini etekli KPSS öğretmeni videosu sosyal medyada gündem oldu! Fidan Atalay instagram hesabı ne?

    Özel bir eğitim kurumunda çalışan KPSS öğretmeni Fidan Atalay'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Atalay'ın kıyafetine tepki gösterirken bazıları ise savunmaya geçti. Bu kapsamda öğretmenin hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında?

    Giymiş olduğu kıyafetlerle gündem olan KPSS öğretmeni Fidan Atalay hakkında aramalar hız kazandı. Fidan Hoca adıyla bilinen Fidan Atalay ders sırasında video çektirip, sosyal medyada yayınlattı. Bu bağlamda yayınlanan görüntüler viral oldu. Peki, Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

    "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay isimli bir öğretmen, ders sırasında videosunu çektirip, sosyal medyada yayınlattı.

    Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok dikkat çeken öğretmen gündem oldu.

    Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü.

        Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü, görüntüleri izledikten sonra söz konusu öğretmenin giydiği mini eteğin, eğitim kurumu için uygun olmadığını savundu.

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        Haberler Güncel Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? Mini etekli KPSS öğretmeni videosu sosyal medyada gündem oldu! Fidan Atalay instagram hesabı ne?
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