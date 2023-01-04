İETT otobüsü yayaya çarptı: O anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe'de, İETT otobüsü bir yayaya çarptı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki dükkana giren ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir süre dükkanda kaldıktan sonra yolun karşısındaki İETT otobüsünü gördü.
OTOBÜSE YETİŞMEK İSTERKEN BAŞKA OTOBÜS ÇARPTI
İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüsün çarptığı yaya yere yığılarak başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.