İETT otobüsü yayaya çarptı: O anlar kamerada

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE KADIN KALP MASAJI YAPTI

Olayı gören Emrah Karayel, "Ben adamı arabanın orada yatarken gördüm. Dışarıya çıktım. Baktım ki İETT otobüsün camında iz vardı. Adam da yerde yatıyordu. Arkadaşıma koştum yanındaki o da dedi ki, benim dükkanımdan koşarak çıktı. Adama karşıdan biri bağırdı otobüsün kaçıyor deyince o da çıkmış. Bizim arkadaş da arkasından bağırmış ağabey dur otobüs geliyor diye, o arada otobüs adama vurmuş. Adamın bilinci yerindeydi. Yüzünden kan geliyordu. Kafası da şişmişti. Allahtan yoldan geçen bir hemşire kadın vardı. Hemen adama müdahale etti. Biraz konuştu onunla kalp masajı yaptı. Sonra ambulans geldi alıp hastaneye götürdüler" dedi.