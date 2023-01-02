Son dakika: 7. yargı paketi çalışması tamamlandı: Haciz, arabuluculuk ve savunma sanayi başlıklarında kritik düzenlemeler

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.
Pakette yer alan çok önemli düzenlemelerden bazıları şunlar:
KONUTTA 'ÇAT-KAPI' HACİZ UYGULAMASI KALKIYOR
- Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.
- Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.
- İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
- Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.