Bakanlıktan müzik yayını ile ilgili flaş düzenleme! Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi.
Buna göre müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak Müzik Yayın İzin Belgesi'ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.
Bakanlık açıklamasında "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:
Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında;
Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekâletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere işyerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.
Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin; gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.
"MÜZİK YAYINLARININ İZNİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK"
Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından "Müzik Yayın İzin Belgesi"nin verilmesi gerekiyor.
Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.