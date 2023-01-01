Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz'e çıkarma! Yunanistan'a sert uyarı: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu" isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

Personele "Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım" diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti.