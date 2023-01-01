Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz'e çıkarma! Yunanistan'a sert uyarı: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı, Kilis'teki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi.
Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu" isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.
"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.
Personele "Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım" diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti.
Mehmetçiğin başarılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Akar, "Bir taraftan 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diğer taraftan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Akar, "2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşarken 2023 yılında da azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizin devamına hazır olun." talimatı verdi.
Asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları ilhamla başaramayacakları iş, aşamayacakları engel olmadığını aktaran Akar, konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ilettikten sonra personelin yeni yılını kutlayarak tamamladı.