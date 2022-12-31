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    Temel Karamollaoğlu safını belli etti! Akşener'e resti çekti, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi

    Temel Karamollaoğlu, Akşener'e resti çekti. “İmamoğlu ve Yavaş'ı kazanacak aday gibi göstermek cahilliktir” dedi. Bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi. Masadaki safını belli etti!

    Temelden sarstı!

    SP Lideri, Millet İttifakı'ndaki cepheleşmeyi göz önüne serdi. Daha da ileri gitti. "Aday bulma ısrarı, ayrışma isteyenlerin konusu olabilir" diyerek Akşener'i hedef gösterdi. Meral Hanım'ın partisindeki farklı dinamikleri bir arada tutmakta zorlandığını söyledi.



    "Aday nasıl olmalı" sorusu karşısında ise Kılıçdaroğlu'nu işaret etti! "Buraya geldim istediğimi yaparım demeyecek birisi olmalı" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan korkusunu da itiraf etti: İmamoğlu ve Yavaş'ı buldozer gibi ezip geçer!

    Temel Karamollaoğlu safını belli etti! Akşener'e resti çekti, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi

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    Haberler Güncel Temel Karamollaoğlu safını belli etti! Akşener'e resti çekti, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi
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