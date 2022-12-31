Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1982 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buuşan Kim Milyoner Olmak İster programı merak ediliyor. ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

GÜNÜMÜZDE KULLANDIĞIMIZ TAKVİME GÖRE ROMA'DA YAŞAYANLAR İÇİN 4 EKİM 1982 GÜNÜNDEN SONRAKİ GÜN HANGİSİ OLMUŞTUR?

A 5 EKİM 1582

B 15 EKİM 1582

C 5 KASIM 1582

D 15 KASIM 1582

CEVAP: B

1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.