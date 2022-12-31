24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla birlikte ekonomik ve enerji krizi birlikte geldi. Avrupa'da enerji fiyatları yüzde 500'ün üzerinde artarken, tahıl krizi de gıda fiyatlarına tavan yaptırdı. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan'ın hem tahıl krizinde hem enerji krizinde attığı adımlar, Avrupa'yı da kurtardı. Financial Times, The Guardian, New York Times gibi önemli yayın organları, Erdoğan faktörünü öne çıkardı. Financial Times, tahıl krizindeki adımları için "Erdoğan olmasaydı, Avrupa'da gıda fiyatları çok daha fazla artardı" diye yazdı. Erdoğan, ABD ile F-16 görüşmelerinde çok önemli adımlar attı, Erdoğan'ın KKTC'nin uluslararası tanınırlığını zirveye çıkardığına dikkat çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nda atılan önemli adımlar ve NATO'da Erdoğan etkisinin zirveye çıktığına dikkat çekildi.
Başkan Erdoğan, Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı yaparak, "Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım" dedi. Erdoğan, "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat karanlığına 2002 seçimleriyle son verdik. İkna odalarının kaldırılmasından, katsayı adaletsizliğine son verilmesine kadar her alanda tarihi nitelikte adımlar attık" diye konuştu.
- Güncel
- 31.12.2022 Gazete
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'de dış politikaya damga vurdu
2022’ye savaşlar, ekonomik krizler damga vurdu. Avrupa ve ABD medyası, Başkan Erdoğan’ın bu yıl başta tahıl krizi olmak üzere, dış politikaya damga vurduğunu yazdı.
24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla birlikte ekonomik ve enerji krizi birlikte geldi. Avrupa'da enerji fiyatları yüzde 500'ün üzerinde artarken, tahıl krizi de gıda fiyatlarına tavan yaptırdı. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan'ın hem tahıl krizinde hem enerji krizinde attığı adımlar, Avrupa'yı da kurtardı. Financial Times, The Guardian, New York Times gibi önemli yayın organları, Erdoğan faktörünü öne çıkardı. Financial Times, tahıl krizindeki adımları için "Erdoğan olmasaydı, Avrupa'da gıda fiyatları çok daha fazla artardı" diye yazdı. Erdoğan, ABD ile F-16 görüşmelerinde çok önemli adımlar attı, Erdoğan'ın KKTC'nin uluslararası tanınırlığını zirveye çıkardığına dikkat çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nda atılan önemli adımlar ve NATO'da Erdoğan etkisinin zirveye çıktığına dikkat çekildi.