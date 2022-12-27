Emniyet il il açıkladı: Çok sayıda FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı farklı illerde yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;
Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, geçmiş yıllarda yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO mülakat sınavlarına ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen tespitler doğrultusunda (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (5) Eski Askeri Okul Öğrencisi şahıs,
Amasya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, "BYLOCK" içerikleri ile ifade ve teşhislerde adı geçen (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (2)'si Öğretmen (Aktif) ve (1)'i İmam-Hatip (Aktif) olmak üzere (3) şahıs,
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "Örgüt Evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen (4) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i İhraç Hâkim, (1)'i İhraç Vergi Müfettiş Yardımcısı, (1)'i İhraç Astsubay olmak üzere (3) şahıs,