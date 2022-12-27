Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2022 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 11:24
    ABONE OL

    Emniyet il il açıkladı: Çok sayıda FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı farklı illerde yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    Çok sayıda ilde FETÖ operayonu!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı farklı illerde yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.



    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

    Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, geçmiş yıllarda yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO mülakat sınavlarına ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen tespitler doğrultusunda (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (5) Eski Askeri Okul Öğrencisi şahıs,

    Amasya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, "BYLOCK" içerikleri ile ifade ve teşhislerde adı geçen (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (2)'si Öğretmen (Aktif) ve (1)'i İmam-Hatip (Aktif) olmak üzere (3) şahıs,

    Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "Örgüt Evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen (4) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i İhraç Hâkim, (1)'i İhraç Vergi Müfettiş Yardımcısı, (1)'i İhraç Astsubay olmak üzere (3) şahıs,

        Denizli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde "Çeşitli Meslek Gruplarında" faaliyette bulunduğu değerlendirilen, Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "BYLOCK" kullanıcısı olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i Avukat ve (1)'i Hemşire (Aktif) olmak üzere (2) şahıs,
        Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı "BYLOCK" kullanıcısı olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i Uzman Doktor (İhraç) ve (1)'i Emekli (2) şahıs olmak üzere, Ülke genelinde toplam (15) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        Firari (3) şahsın yakalamasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

        Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlu Park
        Haberler Güncel Emniyet il il açıkladı: Çok sayıda FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
            SON DAKİKA