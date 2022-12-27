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    • 27.12.2022 14:53
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    • 27.12.2022 15:02
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    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a anma

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla, vefatının 86'ncı yılında 'İstiklal Şairi' Mehmet Akif Ersoy'u andı. Erdoğan, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan ’İstiklal Şairi’ni andı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yılında Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

    Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

    İSTİKLAL'İN ŞAİRİ MEHMET AKİF
    Milli Mücadeleye katılmak adında Ankara'ya giderek Taceddin Dergahı'na yerleşen 48 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı burada yazdı. 500 lira ödüllü İstiklal Marşı yarışmasına katılmayan milli şair, Milli Eğitiim Bakanı Hamdullah Suphi Beyin ricası ve arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle yazmaya başladı.

    İstiklal Marşı 17 Şubat'ta Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Bakan Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunan İstiklal Marşı, ayakta alkışlandı. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de "Milli Marş" olarak kabul edilirken, Ersoy kendisine ödül olarak takdim edilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

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