26 Aralık 2022 sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, bugün Meclis'te mi? Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadro KAPSAMI ve ŞARTLARI belli oldu mu?

Bakan Vedat Bilgin dün itibariyle 26 Aralık Pazartesi gününü işaret ederek sözleşmeliye kadronun Meclis'e gireceğini açıklamıştı.
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?
Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor" dedi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 26 Aralık Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili detayların açıklanması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİYE KADRO KAPSAMI NEDİR?
4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.