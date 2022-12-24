Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa'ya 'Yunanistan' tepkisi: Vahşete sessizler

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Avrupa'ya "Adları suç dosyaları ayyuka çıkan birçok firarı darbeciyle ilgili taleplere rağmen Batı ülkeler hiçbir hukuki adım atmadılar. Gönderdiğimiz bütün klasör, belgeler ortada ama barındıkları ülkede FETÖ elebaşınının kapısını çalan olmadı" dedi.









Avrupa'nın artık vahşetleri bile görmezden geldiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

BATI komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine batı ülkeleri tepki de göstermiyor. Bugüne kadar bu zulmü engelleyecek, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu mazlumların da haklarını koruyacak hiçbir çabaya rastlamadık."







Yunan polisi, göçmenlere işkence etmeye başladı.









Başkan Erdoğan, ABD'ye de FETÖ teröristleri hakkında hiçbir işlem yapmamasını sert bir dille eleştirdi.