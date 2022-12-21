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    Kızılelma gururu! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Rabbimize şükürler olsun

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma için “Daha fazla yerde tutamadık. Rabbimize şükürler olsun” dedi.ABD savunma dergisi Defense News, 10 ay gibi kısa bir süre içinde prototipten ilk uçuşa geçen projenin hızına dikkat çekti.

    Kızılelma gururu

    ABD savunma dergisi Defense News, 10 ay gibi kısa bir süre içinde prototipten ilk uçuşa geçen projenin hızına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: Kızılelma, Baykar'ın on yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje. İnsansız savaş uçağı 1.5 tonu mühimmat olmak üzere toplamda 6 ton kalkış ağırlığına sahip ve 35.000 ile 40.000 feet arasında bir yükseklikte uçacak. Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor...



    ÖZELLİKLERİ:
    35.000 feet operasyonel irtifa
    5 Saat havada kalış süresi
    6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
    0.6 mach seyir hızı
    Otomatik iniş ve kalkış
    Yüksek manevra kabiliyetiir proje. İnsansız savaş uçağı 1.5 tonu mühimmat olmak üzere toplamda 6 ton kalkış ağırlığına sahip ve 35.000 ile 40.000 feet arasında bir yükseklikte uçacak. Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor...
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    Haberler Güncel Kızılelma gururu! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Rabbimize şükürler olsun
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