Kızılelma gururu! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Rabbimize şükürler olsun

ABD savunma dergisi Defense News, 10 ay gibi kısa bir süre içinde prototipten ilk uçuşa geçen projenin hızına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: Kızılelma, Baykar'ın on yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje. İnsansız savaş uçağı 1.5 tonu mühimmat olmak üzere toplamda 6 ton kalkış ağırlığına sahip ve 35.000 ile 40.000 feet arasında bir yükseklikte uçacak. Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor...