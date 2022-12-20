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    • Güncel
    • 20.12.2022 20:57
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    • 20.12.2022 21:14
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    AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında, çiftçilere çeşitli vaatlerde bulunarak, "Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek" açıklamasını yaptı. Bu sözler sonrası akıllara CHP tarafından verilen ancak tutulmayan "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı. Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na ’bedava traktör’ göndermesi

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında, "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, "bu sözü verdiniz" diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek." ifadelerini kullandı.

    AK PARTİ'DEN GÖNDERME
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı.

    Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.

    AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi!



    ÜÇ KAĞITÇI KEMAL
    Öte yandan söz konusu paylaşımda Akasya Durağı isimli dizinin 'Üç Kağıtçı' başlıklı jenerik müziğinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.



    ÖZEL'DEN 'BEDAVA TRAKTÖR' İTİRAFI: ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    "Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etmişti.
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    Haberler Güncel AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı
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