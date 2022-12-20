AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı





ÖZEL'DEN 'BEDAVA TRAKTÖR' İTİRAFI: ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etmişti.