AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında, "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, "bu sözü verdiniz" diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN GÖNDERME
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı.
Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.
ÜÇ KAĞITÇI KEMAL
Öte yandan söz konusu paylaşımda Akasya Durağı isimli dizinin 'Üç Kağıtçı' başlıklı jenerik müziğinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.
ÖZEL'DEN 'BEDAVA TRAKTÖR' İTİRAFI: ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etmişti.