Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulundu! Petrol alanına Şehit Esma Çevik'in adı verildi

    Gabar Dağı, terörden kurtarıldı. Dünyanın 7. büyük petrol kaynağına sahip olduğu saptandı. Kuyular açıldı. Tankerler dolmaya başladı. Sahanın girişine ise Şehit Esma Çevik'in adı yazıldı.

    Göğsümüz ’Gabar’dı!

    Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün müjdeyi verdi. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi. Değerinin 12 milyar dolar olduğu kaydedildi.



    Kuyular inşa edildi. Her gün 30 tanker petrol rafineriye gitti. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak alana ise Şırnak İdil'de şehit olan Astsubay Esma Çevik'in adı verildi.

    Karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçen rezerv, Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor.



    Şehit Esma Çevik, 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale etmek istedi. Bu sırada meydana gelen patlamada şehadete erdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu
    Haberler Güncel Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulundu! Petrol alanına Şehit Esma Çevik'in adı verildi
        SON DAKİKA