Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulundu! Petrol alanına Şehit Esma Çevik'in adı verildi

Karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçen rezerv, Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor.







Şehit Esma Çevik, 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale etmek istedi. Bu sırada meydana gelen patlamada şehadete erdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN