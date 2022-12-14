Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulundu! Petrol alanına Şehit Esma Çevik'in adı verildi

Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün müjdeyi verdi. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi. Değerinin 12 milyar dolar olduğu kaydedildi.
Kuyular inşa edildi. Her gün 30 tanker petrol rafineriye gitti. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak alana ise Şırnak İdil'de şehit olan Astsubay Esma Çevik'in adı verildi.
Karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçen rezerv, Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor.
Şehit Esma Çevik, 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale etmek istedi. Bu sırada meydana gelen patlamada şehadete erdi.