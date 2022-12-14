Ekrem İmamoğlu YSK'ya ne dedi? Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı, kaç yıl hapis cezası verildi?

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.

Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.