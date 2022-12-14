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    • 14.12.2022 15:36
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    • 14.12.2022 15:36
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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2023 AÇIKLANDI! Askerlik celp yerleri sorgulama ekranı!

    Vatani görevlerini yapmak için askere gidecek olan binlerce genç görev yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ardından merak edilen detaylar netlik kazandı. Bu kapsamda "Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, MSB Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2023 AÇIKLANDI! Askerlik celp yerleri sorgulama ekranı!

    Askere gidecek olan binlerce genç görev yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda "Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRANLAR OCAK CELBİNE YETİŞECEK

    Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.



    31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

        Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

        Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

        ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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        Haberler Güncel Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2023 AÇIKLANDI! Askerlik celp yerleri sorgulama ekranı!
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