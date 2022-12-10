Bursa'da dehşete düşüren olay! "Neden geldin?" sorusu ortalığı karıştırdı: 2 ölü

İkindi vakti kılınacak namazın ardından Bayram'ın cenazesi Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde, Şahbaz'ın cenazesi ise Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası aracıyla kaçan ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova'da yakalanan Furkan G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"NEDEN GELDİN?" SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Furkan G'nin söz konusu 3 arkadaşının yanına davetsiz olarak gittiği, "Neden geldin?" diye sorulması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracındaki silahı alarak Ercan Bayram, Ertan Şahbaz ve Deniz Kiraz'a ateş ettiği öğrenildi.