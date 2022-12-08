Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bedava konser verdim demişti! Tarkan'ın İzmir'de 9 Eylül'deki konserden 3.5 milyon TL aldığı ortaya çıktı

    Tarkan, İzmir'in Kurtuluş Yıldönümünde bedava konser verdiğini söyledi. Ama kaşe ücreti adıyla 3 milyon 540 bin TL'yi cebe indirdi. Duyanlar, "Atatürkçülüğü de bedelliymiş" dedi! Tepki gösterdi: Kıl olduk abi!

    Geççek geççek dedi 3.5 milyon TL hesaba geçti
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Mega Star, her fırsatta "Vatanseverim" nidaları attı. Atatürk sevgisini nakarat yaptı! Ama 9 Eylül'deki konseri için "Kaşe ücreti" aldığı ortaya çıktı. Herkes, "Ne kadarmış" diye araştırdı.



    İzmir Belediyesi sessiz kaldı! Baskılar arttı! Tunç Soyer, köşeye sıkıştı. Sonunda 3.5 milyon lira ödendiğini açıkladı. Vatandaş, aynı soruya takıldı: Neden bedava konser vermedi?



    Soyer, "Tarkan konserinin ödemesini sponsor yaptı" dedi. "Peki kim, hangi amaçla bu parayı verdi?" sorusunu cevapsız bırakmayı yeğledi!

    Tarkan'ın banka hesaplarında çiçekler açtı! Paraları Almanya'ya yolladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    10 soruda EYT’liye emeklilik yolu
    Haberler Güncel Bedava konser verdim demişti! Tarkan'ın İzmir'de 9 Eylül'deki konserden 3.5 milyon TL aldığı ortaya çıktı
        SON DAKİKA