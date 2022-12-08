Bedava konser verdim demişti! Tarkan'ın İzmir'de 9 Eylül'deki konserden 3.5 milyon TL aldığı ortaya çıktı

Mega Star, her fırsatta "Vatanseverim" nidaları attı. Atatürk sevgisini nakarat yaptı! Ama 9 Eylül'deki konseri için "Kaşe ücreti" aldığı ortaya çıktı. Herkes, "Ne kadarmış" diye araştırdı.
İzmir Belediyesi sessiz kaldı! Baskılar arttı! Tunç Soyer, köşeye sıkıştı. Sonunda 3.5 milyon lira ödendiğini açıkladı. Vatandaş, aynı soruya takıldı: Neden bedava konser vermedi?
Soyer, "Tarkan konserinin ödemesini sponsor yaptı" dedi. "Peki kim, hangi amaçla bu parayı verdi?" sorusunu cevapsız bırakmayı yeğledi!
Tarkan'ın banka hesaplarında çiçekler açtı! Paraları Almanya'ya yolladı.