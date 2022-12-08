Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: "ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu dile getiren Akar, "Biz sadece terör örgütlerini, teröristleri hedef alıyoruz. Hiçbir zaman herhangi bir şekilde etnik, dini grupla mücadelemizin olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Akar ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularını da ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin gelişmeleri de ayrıntılı bir şekilde görüştük. Bu yıl haziran ayında Madrid'de imzalanan bir muhtıra var. Muhtırada tarafların taahhütleri var. Bu taahhütler konusunda somut gelişmeleri beklediğimizi de kendilerine ifade ettik. Bu konu, her seviyede muhataplarımıza ifade edildi. Bu çerçevede, terör örgütü PKK/YPG'nin bazı faaliyetlerinin hala devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya'da yapılan faaliyetlerin hala devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine ifade ettim. Bilinen teröristlerin iadesi ve bununla birlikte terör iltisaklı yapıların faaliyetlerinin durdurulmasının önemli olduğunu vurguladık."

"BEKLENTİMİZ; SOMUT ADIMLAR"

Finlandiya tarafından uygulanan ihraç konusundaki tahditlerin de kaldırılmasının önemini dile getirdiklerini belirten Akar, "Biz herhangi bir şekilde NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz ve açık kapı politikasını her zaman destekledik. Bu hususu Finlandiya konusunda da destekliyoruz. Ancak, Madrid'de imzalanan memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Beklentimiz; somut adımlar" diye konuştu.

Bu konuda Finlandiya tarafından olumlu açıklamaların yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, "Finlandiya tarafından memorandumu destekleyen açıklamalar yapıldı ancak sokaklarda, caddelerde gözle görülür somut adımlar bekliyoruz. Taahhütler yerine getirilir getirilmez Finlandiya'nın da NATO müttefiki olarak aramızda olmasını arzu ediyoruz. Ancak nihai kararın TBMM tarafından verileceğini hatırlatıyorum" dedi.