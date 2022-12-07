Enflasyon verilerinde iyileşme olduğunu belirten Başkan Erdoğan Avrupa'daki krize dikkat çekti: Rafları boş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in 28'inci Genel Kurul'unda işadamlarıyla bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:

Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik.

Ekonomik tetikçilere karşı verdiğimiz mücadele asla boşa gitmemiştir. Türkiye dünyada büyüyen ülkeler sırasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor.

Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor, hala başka yerlerde geziyorlar. Bizim kaderimiz birilerinin elinde değil, kaderimizi milletin kendisi belirliyor.

Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için çalışma içindeyiz.

Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir.

Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş.

Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin beklemediği atılımlar yapma, zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz...