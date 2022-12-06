Yerli otomobil Togg İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı! Yolculardan büyük ilgi

Türkiye'nin otomobili Togg'un Sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sergilenmeye başladı.
Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu.
Hollanda'da yaşayan Muharrem Uğurlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikli araç kullanıcısı olduğunu belirterek, Togg'un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi.
Uğurlu, aracın çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, "Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum." dedi.
İstanbul'dan Tunus'a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise aracı görür görmez incelemek istediğini söyledi.
Mahjoub, havalimanında aracı görmenin sürpriz olduğunu anlatarak, "Araba çok güzel, görünce çok şaşırdım. Dış dizaynını çok beğendim. Çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim." diye konuştu.