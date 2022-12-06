Yerli otomobil Togg İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı! Yolculardan büyük ilgi

Aracın kapılarının inanılmaz güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, "Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var." ifadelerini kullandı.

İç ve dış tasarımı ile yolcuların beğenisini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı'nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.