Bursa uçak kazası son dakika! Bursa'da uçak kazası ölü yaralı var mı? Bursa'da düşen uçağın modeli ne? Tek motorlu uçak özellikleri!

Yeni nesil tek motorlu jetlerin en büyük özelliği amatör pilotlar için basit kullanımı. Tüm veriler uçağın kokpitindeki üç ana ekrandan takip edilebiliyor. Geniş kanat yüzeyi sayesinde uçaklar düşük hızlarda havada rahatlıkla tutunabiliyor. Böylece kısa pistlere inip kalkabiliyor.

Tek motorlu uçakların en büyük sorunu gelişen teknolojilere rağmen birçok ülkede gece ve buzlanma şartlarında uçmalarına izin verilmemesi. Bu nedenle işadamları küçük jetlerde çift motorlu modellere yöneliyor. Halen tek motorlu uçaklara gece uçuş iznini sadece ABD, Kanada ve Avustralya, Avrupa'da ise Danimarka, Finlandiya ve Norveç veriyor.