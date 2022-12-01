Bursa uçak kazası son dakika! Bursa'da uçak kazası ölü yaralı var mı? Bursa'da düşen uçağın modeli ne? Tek motorlu uçak özellikleri!

Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle hava aracı düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri, hava aracındaki yangına müdahale ediyor.
2 CAN KAYBI
Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.
TEK MOTORLU UÇAK NEDİR?
Tek motorlu jetlerin hızları saatte 667 kilometreye kadar çıkabiliyor. Menzil ise 1800 ila 2500 kilometre arasında. Yani İstanbul'dan kalkan tek motorlu jet batıda Viyana, doğuda da Van'a uçabilecek.