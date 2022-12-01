Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Vizyonu 3 Aralık’ta göreceksin

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere ve teşkilatlara seslendi:

Bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz.

Muhalefetin açıkladıkları anayasa teklifleri, insanların gerçek sorunlarına çözüm getirmek yerine 6'lı masanın taraflarının siyasi çıkarları koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahiptir.

Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır. Size paravan şirket kurdurmayız.

Milletimiz bu ülkeyi, Erdoğan kaybetsin de sonra ne olursa olsun diyen bir zihniyete asla teslim etmez.

Her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprülerini tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz...



Partililere seslenen Başkan Erdoğan, "Kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz. Korku varsa güven aşılamalıyız. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz" dedi.

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