Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2022 05:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 05:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Mersin'de PKK/YPG operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

    Son dakika haberi | Mersin'de Suriye'den geldikleri tespit edilen PKK/ YPG mensubu iki kişi polis ekipleri tarafından hava destekli düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Mersin’de PKK/YPG operasyonu! Yakalandılar

    Mersin'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişi operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen materyal ve ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen N.E. ve O.A.'nın kente geldiği tespit edildi.

    Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, gece yarısı operasyon için harekete geçti. Özel hareket polisi ve dron desteğiyle, merkez Akdeniz ilçesinde adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye’den Birleşmiş Milletler’e tepki
    Haberler Güncel SON DAKİKA | Mersin'de PKK/YPG operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar
        SON DAKİKA