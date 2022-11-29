Bakan Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamasına göre; "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.
"TÜRK AŞISI DÜNYA BİLİM LİTERATÜRÜNE GİRDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi." dedi.
Öte yandan Bakan Koca, "TEK KİT 4 TEST. Solunum yolu enfeksiyonları arttı. Koronavirüs ile bu enfeksiyonlar karıştırılabiliyor. Taramalarda artık tek kit ile Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik." paylaşımında buşundu..