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    • 27.11.2022 18:00
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    Büyük İstanbul Buluşması'nda Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz! Nef Stadyumu'nda koreografili görsel şölen: "Endamın Yeter"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katıldı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Nef Stadyumu'nda dikkat çeken bir koregrafi hazırladı ve Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısıyla Başkan Erdoğan'a sürpriz yaptı. İşte saniye saniye o anlar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a büyük sürpriz! Endamın Yeter...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'na katıldı.

    Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, stadyumu dolduranları selamladı.

    ''Endamın yeter''



    Erdoğan ardından konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldi. Konuşmasına kısa bir hazırlık yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir sürpriz bekliyordu.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ: "ENDAMIN YETER"
    AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Nef Stadyumu'nda dikkat çeken bir koregrafi hazırladı ve Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısıyla Başkan Erdoğan'a sürpriz yaptı.




    O anlar programa damga vurdu.
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