Battık bittik tayfası iyi okuyun! Vatandaşlar mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu! Reyonları boşaldı

Türkiye'de, dün alışveriş patlaması yaşandı. Firmalar, "Efsane Cuma" indirimi yaptı. Sabah 8'de AVM'lerde kuyruk başladı. 10'da kapılar açıldı. İnsanlar koşarak içeri daldı. Ürünler, kapanın elinde kaldı.



Üstelik indirim yüzde 20-30 civarıydı. Buna rağmen raflar boşaldı. Hal böyle olunca TAKVİM de şu soruya cevap aradı: 'Memleket battı' kaosu çıkaran altılı masa, 'Ekonomi çöktü' yalanına sarılan felaket tellalları, bu habere ne diyecek?



İstanbul'un merkezi Nişantaşı'nda da kuyruklar sokaklara taştı. Vatandaş, bedenine bile bakmadan kılık-kıyafet aldı.