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    Battık bittik tayfası iyi okuyun! Vatandaşlar mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu! Reyonları boşaldı

    Muhalefet ve ekonomik tetikçileri, "Borsa çökecek, dolar fırlayacak" diye yaygara kopardı. Ama vatandaş kulak asmadı! Muhtemeşem Cuma'da çılgınca alışveriş yaptı. Reyonları boşalttı.

    Her fırsatta ülkeyi kötülemeye çalışan felaket tellalları bu manşet size

    Türkiye'de, dün alışveriş patlaması yaşandı. Firmalar, "Efsane Cuma" indirimi yaptı. Sabah 8'de AVM'lerde kuyruk başladı. 10'da kapılar açıldı. İnsanlar koşarak içeri daldı. Ürünler, kapanın elinde kaldı.

    Üstelik indirim yüzde 20-30 civarıydı. Buna rağmen raflar boşaldı. Hal böyle olunca TAKVİM de şu soruya cevap aradı: 'Memleket battı' kaosu çıkaran altılı masa, 'Ekonomi çöktü' yalanına sarılan felaket tellalları, bu habere ne diyecek?

    İstanbul'un merkezi Nişantaşı'nda da kuyruklar sokaklara taştı. Vatandaş, bedenine bile bakmadan kılık-kıyafet aldı.



    DIŞARIDA BİNLERCE KİŞİ SAATLERCE SIRA BEKLEDİ



    İÇERİDE YÜZLERCE KİŞİ BİRBİRİNİ EZDİ

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    Haberler Güncel Battık bittik tayfası iyi okuyun! Vatandaşlar mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu! Reyonları boşaldı
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