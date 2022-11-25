TCG ANADOLU İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU için tarih veren Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.