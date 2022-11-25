KADEM'den 'ısrarlı takip' konusunda farkındalık çalışması! Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Israrcı erkek şiddete yöneliyor

Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı farkındalık oluşturmak için aldığı önlemlerle dünyada örnek gösteriliyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu yıl "Yasaya tutun, o seni korur" ana temasıyla "ısrarlı takip" konusunu başlık olarak belirledi.
ŞİDDET ÇOK YIKICI BİR ŞEY
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar şunları söyledi:
Keşke böyle bir gün hiç olmasaydı. Şiddet çok yıkıcı bir şey. Hele ki kadına şiddet. Birinin kendinden zayıf olana, savunmasız olana güç gösterisi yapması, bu şekilde tahakküm kurmaya çalışması, kabul edilemez. Kadın en güvende olması gerektiği yerde en yakını tarafından şiddete uğruyor, fakat sesini duyuramıyor ve bir kısmı cinayete kurban gidiyor. Böyle bir günün olmaması, acıların son bulması için farkındalık oluşturmak, mücadeleyi güçlendirmek adına önemli.
ISRARLI TAKİBE MARUZ KALIYORLAR
Son yıllarda kadınlar ısrarlı takibe maruz kalıyor. Birçok şiddet ve cinayet vakası da ısrarlı takip sonrasında gerçekleşiyor. Takip, şiddetin potansiyel bir öncülü. Fiziken takip, kadının okula, işyerine, alışverişe giderken ısrarlı şekilde takip edilmesi, yoluna çıkılması, korkutulması, kadının evinin çevresine, sokağına giderek varlığının hissettirmesi, arabasının üstüne notlar bırakıp, sürekli çiçek veya hediyeler göndermesi fiziki takip kapsamında.
YASAYA TUTUN, O SENİ KORUR
Temas kurmaya çalışmak da bir diğer yolu. Haberleşme ve iletişim araçlarını kullanıyor. Üçüncü kişileri kullanarak ısrarlı takip eylemi gerçekleştirilebiliyor. Rahatsız, tedirgin veya huzursuz olduğunda, korktuğunda, kendini güvende hissetmediğinde "Yasaya tutun, o seni korur" diyeceğiz.
ŞİDDETİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ
Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Küçük yaşlarda aile içinde veya yakın çevrede yaşanan şiddet ve örselenme, küçük düşürülme, değer görmeme gibi davranışlara maruz kalınması şiddete yatkınlığı artırıyor. Toplumun, erkeklere yüklediği egemen güç olma misyonu da kişiyi pişman olmaktan ve hatasından dönmekten alıkoyuyor. Dindeki kavvamlık (yönetici, koruyucu) şiddet getirmez, fakat baskı kurma, egemen güç olma iddiası getirebilir. Kadınlara biçilen mağdur ve yardıma muhtaç rolleri de bu iddiaya ve şiddet sarmalının pekişmesine hizmet ediyor.