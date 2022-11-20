Başkan Erdoğan özel davetli olarak ilk Dünya Kupası maçını izlemeye Katar’a gidiyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında bugün ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani tarafından özel olarak Katar'a davet edildi. Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakasında ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki mücadeleyi izleyecek. Türkiye ile Katar, 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için iş birliği yapmıştı. Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.