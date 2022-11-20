Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan özel davetli olarak ilk Dünya Kupası maçını izlemeye Katar’a gidiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası açılışı için özel davetli olarak Katar’a gidiyor. Başkan Erdoğan, Katar-Ekvador maçını izleyecek. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında bugün ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani tarafından özel olarak Katar'a davet edildi. Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakasında ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki mücadeleyi izleyecek. Türkiye ile Katar, 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için iş birliği yapmıştı. Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’li komutandan PKK/YPG’li teröristlere tebrik
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan özel davetli olarak ilk Dünya Kupası maçını izlemeye Katar’a gidiyor
        SON DAKİKA