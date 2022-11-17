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    • 17.11.2022 18:26
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    • 17.11.2022 18:26
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    Hainlere geçit yok! MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist sınırda yakalandı

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Hainlere geçit yok! 3 PKK’lı terörist sınırda yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.



    Yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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