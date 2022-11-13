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    • 13.11.2022 07:21
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    Türkiye hepsini tek tek getirdi! İşte iadesi yapılan suçlular

    Türkiye, yurt içindeki maftatik suç örgütleriyle mücadelesini aralıksız sürdürürken bir yandan da Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına firar edenlerin peşine düştü. Son dönemde birçok suçlu tek tek Türkiye'ye getirildi. İşte Türkiye'ye iadesi yapılan suçlular...

    Türkiye hepsini tek tek getirdi! İşte iadesi yapılan suçlular
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    Türk Polis Teşkilatı, yurtiçinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadelenin yanı sıra Türkiye'de suç işleyip yurtdışına firar edenlerin de peşini bırakmadı. SABAH, son 5 yılda yurtdışına firar eden ancak Türkiye'nin girişimleri sonrasında haklarında iade kararı verilerek yargıya teslim edilen mafya tipi suç örgütü yöneticisi ve üyelerini açıklıyor:



    ŞENİZ DERVİŞOĞLU: Suç amacıyla örgüt kurmaktan 17 yıl hapis cezası alınca Gürcistan'a kaçtı. 2018'de bu ülkede yakalanarak iade edildi.



    ZÜHTÜ AKKAYA: Binali Camgöz Suç Örgütü üyesi. Örgüt kurmak, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık gibi suçlarından 13 kez adli işlem gördü. 8 Ağustos 2022'de iade edildi.



        BARBAROS ALEMDAR: Firari organize suç örgütü lideri Galip Öztürk ile iltisaklı. 9 aranma kaydı varken Gürcistan'a firar etti. Bu ülkede yakalanıp 20 Mayıs 2022'de iade edildi.



        ZAFER SARAL: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan 6 kez adli işlem yapıldı. Kuzey Makedonya'da yakalanıp iadesi yapıldı.



        CİHAN SARAL: 5 kez adli işlem yapıldı. Uluslararası düzeyde kasten öldürme suçundan aranırken Makedonya'da yakalandı, 30 Nisan'da iade edildi.



            AHMET DÜZYER: Düzyerler Suç Örgütü lideriyken Gürcistan'a firar etti. 7 Nisan'da bu ülkede yakalanıp iadesi yapıldı.



            AHMET EMRE OLUR: Firari Sedat Peker liderliğindeki organize suç örgütü üyeliğinden aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp 18 Eylül'de iade edildi.



            MUHAMMET SAĞLAM: Arjantin'de tutuklu Serkan Kurtuluş liderliğindeki suç örgütü üyesiyken Gürcistan'a firar etti. 7 farklı suçtan işlem yapıldı. Yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.



                MEHMET HADİ ÖZCAN: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, nitelikli yağma gibi 7 suçtan adli işlem yapılınca firar etti. Gürcistan'da yakalanıp 2 Mayıs'ta tutuklandı.

                YUSUF GÜNAYDIN: Firari organize suç örgütü lideri Barış Boyun liderliğindeki örgütün yöneticisi. 17 Ekim'de Gürcistan'da yakalanıp iade edildi.
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