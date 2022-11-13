Türkiye hepsini tek tek getirdi! İşte iadesi yapılan suçlular

Türk Polis Teşkilatı, yurtiçinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadelenin yanı sıra Türkiye'de suç işleyip yurtdışına firar edenlerin de peşini bırakmadı. SABAH, son 5 yılda yurtdışına firar eden ancak Türkiye'nin girişimleri sonrasında haklarında iade kararı verilerek yargıya teslim edilen mafya tipi suç örgütü yöneticisi ve üyelerini açıklıyor: