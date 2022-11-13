Türkiye hepsini tek tek getirdi! İşte iadesi yapılan suçlular

Türk Polis Teşkilatı, yurtiçinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadelenin yanı sıra Türkiye'de suç işleyip yurtdışına firar edenlerin de peşini bırakmadı. SABAH, son 5 yılda yurtdışına firar eden ancak Türkiye'nin girişimleri sonrasında haklarında iade kararı verilerek yargıya teslim edilen mafya tipi suç örgütü yöneticisi ve üyelerini açıklıyor:
ŞENİZ DERVİŞOĞLU: Suç amacıyla örgüt kurmaktan 17 yıl hapis cezası alınca Gürcistan'a kaçtı. 2018'de bu ülkede yakalanarak iade edildi.
ZÜHTÜ AKKAYA: Binali Camgöz Suç Örgütü üyesi. Örgüt kurmak, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık gibi suçlarından 13 kez adli işlem gördü. 8 Ağustos 2022'de iade edildi.