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    • Güncel
    • 13.11.2022 06:28
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    • 13.11.2022 06:36
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı uyarı geldi! Yalancı bahar bitiyor şemsiyesiz çıkan pişman olur! 13-17 Kasım 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle perşembe günü itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yurdun büyük bölümünün yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji haritayı yayınladı uyarı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimleri, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    ÇANAKKALE 12°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 14°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 10°C, 18°C
    Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

    KOCAELİ 10°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

        AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ 8°C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 13°C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 4°C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 11°C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 15°C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 12°C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 3°C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA 4°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ 0°C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA 3°C, 16°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU 2°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU 0°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 13°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK 9°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN 7°C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 10°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT 6°C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 12°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ 4°C, 15°C
            Az bulutlu ve açık

            ERZURUM -2°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS -4°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN 0°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 5°C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 6°C, 19°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 8°C, 17°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 11°C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı uyarı geldi! Yalancı bahar bitiyor şemsiyesiz çıkan pişman olur! 13-17 Kasım 2022
                        SON DAKİKA