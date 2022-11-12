HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı uyarı geldi! Yalancı bahar bitiyor şemsiyesiz çıkan pişman olur! 13-17 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimleri, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu