HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı uyarı geldi! Yalancı bahar bitiyor şemsiyesiz çıkan pişman olur! 13-17 Kasım 2022

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu