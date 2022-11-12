Başkan Erdoğan "Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı Tatbikatı" için bir video mesaj yayınladı

"BU YIL ŞU ANA KADAR 94 BİN 207 TATBİKATLA HAZIRLIK SEVİYELERİMİZİ TEST ETTİK"

Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri afete karşı dirençli hale getirdiklerine dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunun için 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i "Afet Eğitim Yılı", bu seneyi de "Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene çeşitli eğitim materyalleriyle 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte, yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz, tatbikata gönüllü şekilde katılarak, kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'Çök-Kapan-Tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum."