SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.



*Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (Sağda)

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALAMADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.