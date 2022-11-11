Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2022 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2022 17:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu

    Son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, kurtarılamayarak şehit oldu. Askerimizi şehit eden 6 terörist bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildi.

    Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, kurtarılamayarak şehit oldu.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.


    *Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (Sağda)

    ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALAMADI
    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    7 ülkede eş zamanlı tören!
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu
        SON DAKİKA