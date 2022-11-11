CHP'li Karabat'ın AA çarpıtmasına İletişim Başkanlığı yanıt verdi: Bir yasama üyesi olarak haberdar olmaması ibretlik

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter hesabından, "Son 3 yılda İletişim Başkanlığı'ndan Anadolu Ajansı'na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL'yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA'ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"AA 102 YILDIR DEVLETTEN ÖDENEK ALIYOR"
CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" belirten Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır." bilgisini verdi.