CHP'li Karabat'ın AA çarpıtmasına İletişim Başkanlığı yanıt verdi: Bir yasama üyesi olarak haberdar olmaması ibretlik





"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.



CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.