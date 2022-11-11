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    • 11.11.2022 22:12
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    • 11.11.2022 22:27
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    CHP'li Karabat'ın AA çarpıtmasına İletişim Başkanlığı yanıt verdi: Bir yasama üyesi olarak haberdar olmaması ibretlik

    CHP'li İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı'ndan Anadolu Ajansı'na para aktarıldığı açıklamasında bulunmuştu. İletişim Başkanlığı Karabat'ın çarpıtmasına tek tek yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir" ifadelerini kullandı.

    AA
    İletişim Başkanlığından, CHP’li Karabat’a yanıt

    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter hesabından, "Son 3 yılda İletişim Başkanlığı'ndan Anadolu Ajansı'na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL'yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA'ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor" açıklamasını yaptı.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.



    "AA 102 YILDIR DEVLETTEN ÖDENEK ALIYOR"
    CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" belirten Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır." bilgisini verdi.



        Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını hatırlattı.



        DEVLET İŞLEYİŞİ BİLMEYEN CHP'Lİ KARABAT'A YANIT: "İBRETLİK"
        Bu uygulamanın, yeni bir durum olmadığı gibi dünyada resmi haber ajansına sahip çok sayıda gelişmiş ülkede de benzer şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başar, şunları kaydetti:



        "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

        CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.
            İletişim Başkanlığından, CHP’li Karabat’a yanıt
            Haberler Güncel CHP'li Karabat'ın AA çarpıtmasına İletişim Başkanlığı yanıt verdi: Bir yasama üyesi olarak haberdar olmaması ibretlik
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