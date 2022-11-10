SON DAKİKA! CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaretleri cezasız kalmadı! Mahkeme cezayı kesti

ALÇAK FETÖ İFTİRALARI

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik terör örgütleriyle beraber hareket etmek, FETÖ'yü beslemekle, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durmakla, bu ülkenin genel kurmay başkanını hücreye atmakla itham etti.