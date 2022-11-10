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    SON DAKİKA! CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaretleri cezasız kalmadı! Mahkeme cezayı kesti

    Son dakika haberi | CHP'li Engin Özkoç, 9 Ocak 2022 tarihinde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a ettiği hakaretler nedeniyle 30 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Özkoç’un Erdoğan’a hakaretleri cezasız kalmadı

    CHP Milletvekili Engin Özkoç hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

    ALÇAK FETÖ İFTİRALARI
    CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik terör örgütleriyle beraber hareket etmek, FETÖ'yü beslemekle, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durmakla, bu ülkenin genel kurmay başkanını hücreye atmakla itham etti.

    TAZMİNAT ÖDEYECEK
    Söz konusu konuşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açtı.
        Haydi Türkiye fidan dikmeye
        Haberler Güncel SON DAKİKA! CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaretleri cezasız kalmadı! Mahkeme cezayı kesti
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