Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılı!

'ONUN MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, "Onun mücadelesini, bağımsızlık vurgusunu ve hedeflerini anlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluk çerçevesinde Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayı, Cumhuriyet'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ACI GÜNÜN FOTOĞRAFLARI SANAL SERGİDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 yılda tamamlanan Atatürk'ün cenaze törenine ilişkin albüm Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal ziyarete açılacak. Milli Kütüphane arşivinde yer alan "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nün yaklaşık 2 yıllık restorasyon süreci tamamlandı. Çalışma kapsamında albümün cilt derisi ve ön kapak üzerindeki yazıları rötuşlandı, taşıyıcı sayfalar değiştirildi, fotoğraflar onarıldı. Ata'nın son yolculuğuna ait 800 fotoğraftan oluşan albüm için Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal sergi hazırlandı. Cenaze albümü sanal ortamda ziyaret edilebilecek.