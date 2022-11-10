Bitlis'te korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.11.10 06:19:07 40.6042 36.7172 4.1 -.- 2.3 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.10 06:08:26 38.7182 42.5457 5.0 -.- 3.8 4.0 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.10 05:28:29 39.5562 28.2228 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2022.11.10 05:07:16 38.0720 28.9533 9.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2022.11.10 05:00:50 37.0845 28.4192 3.0 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 04:59:57 41.1847 24.5968 5.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.10 04:32:54 38.1015 32.6795 7.8 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.11.10 04:30:32 37.8753 26.9127 10.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 04:05:53 38.5693 43.2177 3.9 -.- 1.3 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2022.11.10 03:50:42 37.0597 28.4225 5.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 03:27:27 38.3503 27.1993 4.4 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.10 01:28:09 35.7132 26.6338 25.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.10 01:24:14 37.8885 26.9350 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 01:10:02 37.0885 28.4185 11.1 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.10 00:40:46 37.8705 26.9317 12.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.10 00:26:08 37.8645 26.9257 12.0 -.- 3.5 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.09 23:50:47 38.6977 26.4535 12.3 -.- 2.5 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2022.11.09 21:41:45 37.0250 34.4523 3.6 -.- 1.8 -.- HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.11.09 19:04:38 37.0755 28.4045 10.5 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.09 18:58:31 37.0725 28.3813 8.8 -.- 2.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.09 17:05:12 39.4525 31.4785 0.0 -.- 0.9 -.- YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel