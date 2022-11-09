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    Başkan Erdoğan'la görüşen İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, "Terörle mücadelede büyük adımlar atacağız" dedi.

    Erdoğan, “İsveç kaygılarımızı gidermeli. FETÖ’cü Bülent Keneş’i de iade etmeli” diye konuştu. Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'nde Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Geçmişte böyle kritik dönemlerle ülkemizin önünü vesayetle, darbeyle kesenler bu sefer başaramayacaklar." dedi.

    Baş bakan

    "Terör örgütlerine destek veren, hainleri besleyen İsveç, NATO'ya üye olmak istedi. Ama Türkiye'den veto yedi. Bu yüzden hükümet değişti.

    Yeni Başbakan Ulf Kristersson da çark etti. İlk iş olarak Başkan Erdoğan'ı ziyarete geldi. "Terörle mücadelede büyük adımlar atacağız" dedi. Üyelik için destek istedi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Geçmişte böyle kritik dönemlerle ülkemizin önünü vesayetle, darbeyle kesenler bu sefer başaramayacaklar. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir. Onlar, kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı'na da engel olmak isteyenler, sayısız iftira ve tehditle karşımıza çıktı. Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen, barajı tamamlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduk. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken, Üçyol Boğazı geçişini de tünelle sağladık."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'la görüşen İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, "Terörle mücadelede büyük adımlar atacağız" dedi.
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