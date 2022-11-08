Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi müjdesi! Bakan Fatih Dönmez: Yeni keşif olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündemdeki gelişmelere ilişkin ardından açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı.

- Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz.

- Türkiye sadece gazın ticaretinin yapılacağı bir merkez olmayacak. Aynı zamanda dağıtımında yapılacağı bir merkez olacak. Bu durumda fiyatın da belirlendiği bir merkez olacağız. Fiyat mekanizmasında da varız.

- Türkiye ve Rusya arasında her iki lider de milli paralarla ticaretin önünü açma yönünde niyetlerini ifade etmişlerdi. Gelinen noktada bu süreç daha da hızlandı. Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı.

- Yıl sonuna kadar önce kendi yol haritamızı çıkaracağız.

- Muhtemelen de belki ocak-şubat gibi de bir uluslararası gaz konferansı düzenlemek suretiyle hem kaynak ülkelerini hem de talep, kullanıcı ülkeleri bir araya getirmek suretiyle bu pazarın işletilmesi için gerekli olan görüş ve fikirleri alacağız.

- Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda keşif yapıyor. Birkaç aylık çalışmaya ihtiyacımız var. Yeni keşif olacak. Sakarya gaz sahası ve Amasra'da uluslararası firmalara sahanın rezerv değerlendirmesini yapan bir çalışma yürütüyoruz. Şu an oradaki mevcut rezervin daha yukarı yönlü güncelleneceği şeklinde.