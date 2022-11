Entrepreneur First'ün ortağı Jonny Clifford, Kemal Bey'in karşısına özensiz bir şekilde kazakla çıktı.



Kılıçdaroğlu, "Fon isteyeceğim" dedi. 3 bin 800 kilometre katedip Londra'ya gitti. Ama masasındaki küçücük not kağıdı şaşkınlık verdi!