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    • 01.11.2022 16:28
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    Son dakika: Konya'da patlama! Konya'da patlama neden oldu? Sonik patlama nedir?

    Konya merkezde kısa süre önce şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Oldukça endişelenen vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. Büyük panik ve korkuyla patlama sesini duyanlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Konya'da patlama neden olud? Konya son dakika patlama mı oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Konya’da patlama!

    Patlama şehir merkezinin yanı sıra civar ilçelerden de çok şiddetli hissedildi.

    KONYA'DA PATLAMA MI OLDU?

    Eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak ses duvarını aştığı için bu patlama sesi oluştu.

    Sonik patlama olarak duyulan ses vatandaşı korkuttu.

        SONİK PATLAMALAR NEDEN OLUR?

        Ses hızında veya üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında bir bulut gibi gözüken yüksek basınç alanını oluşturur.

        Bu da gözlemciler tarafından sonik patlama olarak duyulur. Sonik patlama etrafa zarar verebilecek kadar güçlü ve çok gürültülüdür.
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        Haberler Güncel Son dakika: Konya'da patlama! Konya'da patlama neden oldu? Sonik patlama nedir?
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