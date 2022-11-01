Bugün, BU AKŞAM hangi dizi ve filmler var? 📺 1 Kasım 2022 Salı ATV, TRT1, TV8, Star TV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

Ekran başındaki izleyenler bugün tv'de neler, hangi diziler var merak ediyorlar. İşte kanalların yayın akışı...
1 KASIM 2022 SALI GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?
🎬KANAL D- ÜÇ KIZ KARDEŞ
🎬STAR TV- BAY CAM/ TV'DE İLK
🎬FOX TV- DARMADUMAN
🎬SHOW TV- BABA
🎬ATV- BEN BU CİHANA SIĞMAZAM
🎬TRT1- YÜREK ÇIKMAZI
🎬TV8- MASTERCHEF TÜRKİYE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Hayat Bugün