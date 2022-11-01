Başkan Erdoğan, Rusya'nın askıya aldığı tahıl koridoruna ilişkin konuştu: İnsanlık için çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde önemli mesajlar verdi. "Dünya buğday üretimimin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.



AİLEYİ KORUYACAĞIZ

Külliye'de düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda da açıklama yapan Erdoğan, aile birliğine işaret etti: Anayasa değişikliğiyle sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aileyi korumayı hedefliyoruz. Toplum, birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor. Şimdiden önlem almalıyız. Hiçbir mümin, "Başkasından bana ne" diyemez. Hiçbir Müslüman, dünyadaki zulüm ve kötülüklere kayıtsız kalamaz.



LULA'YA TEBRİK

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile telefonda konuştu. Erdoğan, 1 Ocak'ta göreve başlayacak Lula'yı tebrik edip başarılar diledi. Erdoğan daha sonra Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile de bölgesel konuları görüştü.



TÜRKİYE YÜZYILI HEPİMİZ İÇİN REHBER OLACAK

Başkan Tayyip Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na da değindi. "Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır" dedi.

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